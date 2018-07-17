В Анжеро-Судженской больнице впервые установили временный кардиостимулятор

73- летняя пациентка поступила в отделение Анжеро- Судженской городской больницы с нарушениями ритма сердца.

Дежурный врач анестиолог-реаниматолог Всеволод Московкин принялрешение и произвел установку временного кардиостимулятора. Операция прошла без осложнений.

«Пациенты, у которых есть показания для постановки кардиостимулятора, периодически поступают в стационар городской больницы. Раньше для подобного вмешательства вызывали санавиацию, областные специалисты приезжали к нам и ставили спасительный прибор, отработана была и маршрутизация. Больной три дня наблюдался в стационаре, после стабилизации состояния его направляли в Кемерово для постановки постоянного кардиостимулятора»,- поделился Всеволод Московкин.

Главный успех нововведения– совершенствование медицинской помощи и возможность выхода её на более высокий уровень.

Фото: kuzdrav.ru