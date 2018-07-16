За год в Прокопьевске отремонтируют 110 тысяч квадратных метров дорожного полотна

Работы по ликвидации выбоин на дорогах Прокопьевска начались в апреле.

На сегодняшний день устранены ямы на 29 км автодорог. В том числе по ул. Проспектная, Революции, Ноградская, на пр. Шахтеров и Строителей. Также большой объем работ выполнен по ул. Тимирязева в п. Сафоново.

В настоящее время идут работы по ул. Обручева в районе городского фонтана.

Всего за несколько месяцев восстановлено 55 тыс. кв. м дорожного полотна, уложено более 7 тыс. тонн асфальтового покрытия.

Кроме того, в августе начнутся работы по благоустройству дворов в рамках региональной программы «Формирование современной городской среды Кузбасса». Всего в этом году планируется отремонтировать 39 дворовых территорий.

В администрации города добавили, что жители Прокопьевска принимают активное участие в обсуждении объектов ремонта, вносят свои предложения и пожелания на официальном сайте администрации.

Фото: ako.ru