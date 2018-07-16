Лилия Букина из Крапивинского района представит Кузбасс на Всероссийском сельскохозяйственном конкурсе



В посёлка Ясногорский состоялся региональный этап Всероссийского конкурса на звание лучшего среди операторов по искусственному осеменению крупного рогатого скота. Соревнования направлены на совершенствование практических навыков и повышение теоретических знаний специалистов.

В профессиональных соревнованиях приняли участие 21 оператор.

По итогам конкурса, лучшим специалистом признана Лилия Букина из Крапивинского района. Победительница будет представлять Кузбасс на федеральном этапе конкурса, который пройдет в августе 2018 года в Кировской области.

По данным областного департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, в регионе действуют 99 пунктов по искусственному осеменению, работают 107 подготовленных техников. В 2017 году на сельскохозяйственных предприятиях Кузбасса охват молочных коров искусственным осеменением составил 89 % , что на 0,5 % превышает общероссийский показатель.

Фото: ako.ru