Специалисты из Москвы прочитали лекции для кузбасских врачей

Кузбасские врачи прослушали курс лекций по донорству и трансплантологии. Цикл обучения проходил на базах Кемеровского областного клинического кардиологического диспансера им. академика Л.С. Барбараша, областного патологоанатомического бюро и областного бюро судебно-медицинской экспертизы.

Лекции и мастер-классы посетили 62 специалиста из 21 медицинской организаций Кемеровской области — врачи-хирурги, анестезиологи-реаниматологи. Перед ними выступили ученые Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского, Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова.

Фото: ako.ru