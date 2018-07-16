:

Arrow
Arrow
Slider

Аккредитация

Специалисты из Москвы прочитали лекции для кузбасских врачей

Другие новости от 16.07.2018

Кузбасские врачи прослушали курс лекций по донорству и трансплантологии. Цикл обучения проходил на базах Кемеровского областного клинического кардиологического диспансера им. академика Л.С. Барбараша, областного патологоанатомического бюро и областного бюро судебно-медицинской экспертизы.

Лекции и мастер-классы посетили 62 специалиста из 21 медицинской организаций Кемеровской области — врачи-хирурги, анестезиологи-реаниматологи. Перед ними выступили ученые Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского, Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова.

Фото: ako.ru

Кстати, у нас есть Telegram-канал, где мы публикуем новости, видео и эксклюзивный медиаконтент специально для подписчиков мессенджера. Присоединиться к каналу можно по ссылке https://t.me/ctckuzbass


Поделиться в соцсетях

Автор сюжета:

Актуально