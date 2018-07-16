Парашют космического аппарата установлен в краеведческом музее Прокопьевска

Тормозной парашют запасной парашютной системы космического аппарата был подарен дважды Герою Советского Союза, летчику-космонавту Борису Волынову.

В начале 1990-х годов этот парашют побывал в космосе, в контейнере запасной парашютной системы космического аппарата «Союз».

Сейчас космонавт передал парашют в подарок Прокопьевску. Здесь прошло его детство. Экспонат установили в городском краеведческом музее в зале «Космос».

Первыми экскурсантами, которые смогли дотронуться до уникального экспоната, стали воспитанники летнего лагеря социально-реабилитационного центра «Алиса».

Фото: ako.ru