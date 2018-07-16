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Аккредитация

Управляющую компанию Киселёвска лишили лицензии

Другие новости от 16.07.2018


Управляющая компания «Блеск», работавшая в Киселевске, лишилась лицензии на свою деятельность. В управлении компании находились 19 многоэтажных домов. Однако жилищная компания, признанная банкротом, не обслуживала эти дома и не вела хозяйственную деятельность по управлению. После того, как специалисты ГЖИ обратились в суд, компания лишилась лицензии. Все дома по решению суда были переданы в управление другим жилищным обслуживающим организациям.

Отмечается, что  пока это единственный случай в Кемеровской области, когда действующую УК лишили лицензии.

Фото: gorodok.bz

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