Управляющую компанию Киселёвска лишили лицензии



Управляющая компания «Блеск», работавшая в Киселевске, лишилась лицензии на свою деятельность. В управлении компании находились 19 многоэтажных домов. Однако жилищная компания, признанная банкротом, не обслуживала эти дома и не вела хозяйственную деятельность по управлению. После того, как специалисты ГЖИ обратились в суд, компания лишилась лицензии. Все дома по решению суда были переданы в управление другим жилищным обслуживающим организациям.

Отмечается, что пока это единственный случай в Кемеровской области, когда действующую УК лишили лицензии.

Фото: gorodok.bz