Глеб Орлов назначен на должность исполняющего обязанности заместителя губернатора по строительству

Как отметил сергей Цивилев, строительная отрасль- одна из важнейших в экономике. От её работы напрямую зависит качество жизни людей.

«Отрасли нужен инициативный лидер, профессионал, знающий все тонкости и подводные камни сложного механизма строительства, способный взять под жесткий контроль возведение объектов, которые формируют комфортную среду для жизни кузбассовцев. Приоритеты в кадровой политике не изменились – команда должна состоять из кузбассовцев, грамотных, высоко профессиональных специалистов», – подчеркнул временно исполняющий обязано Кемеровской области Сергей Цивилев.

Глеб Орлов родился городе Кемерово.С 2010 по 2011 годы занимал должность директора муниципального предприятия «Управление капитального строительства» Управления городского развития администрации города Кемерово. С 2011 по 2015 годы — работал заместителем главы Кемеровского муниципального района по строительству и ЖКХ. С 2015 года Глеб Орлов — занимал пост главы Кемеровского муниципального района.

Фото: ako.ru