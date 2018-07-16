Сноптики прогнозируют дожди, грозы и град



В течение дня 16 июля на территории области ожидаются дожди, грозы, град.

Главное управление МЧС России по Кемеровской области предупреждает: при ухудшении погодных условий по возможности нужно находитесь в помещении. Также спасатели советуют не пережидать непогоду у недостроенных зданий, одиноко стоящих деревьев и опор линий электропередач. Автомобили рекомендуется парковать в гаражах или на закрытых стоянках.

Во время грозы желательно отключите из сети электроприборы во избежание их аварийной работы.

Детей необходимо взять под особый контроль, а также не оставляйте без внимания пожилых людей и людей с ограниченными возможностями.

Фото: 42.mchs.gov.ru