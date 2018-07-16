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Сноптики прогнозируют дожди, грозы и град

Другие новости от 16.07.2018


В течение дня 16 июля на территории области ожидаются дожди, грозы, град.
Главное управление МЧС России по Кемеровской области предупреждает: при ухудшении погодных условий по возможности нужно находитесь в помещении. Также спасатели советуют не  пережидать непогоду у недостроенных зданий, одиноко стоящих деревьев и  опор линий электропередач. Автомобили рекомендуется парковать в гаражах или на закрытых стоянках.
Во время грозы желательно отключите из сети электроприборы во избежание их аварийной работы.
Детей необходимо взять под особый контроль, а также не оставляйте без внимания пожилых людей и людей с ограниченными возможностями.

Фото: 42.mchs.gov.ru

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