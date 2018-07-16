В Ленинске-Кузнецком прошла акция «Безопасный двор»

В Ленинске-Кузнецком сотрудники Госавтоинспекции вместе с воспитанниками детского сада № 49 провели акцию «Безопасный двор».

В рамках акции полицейские напоминали водителям, что при движении во дворах домов нужно быть предельно внимательными. Так как здесь расположены игровые площадки, на которых летом всегда много детей.

Ребятам, игравшим во дворах, полицейские напомнили о необходимости соблюдать осторожность там, где движутся или припаркованы автомобили.

Маленькие помощники автоинспекторов с интересом участвовали в акции. Дети раздавали информационные буклеты с напоминанием о правилах поведения во дворах. А также оставляли под стеклоочистителями припаркованных автомобилей специальные листовки с рекомендациями по обеспечению детской безопасности.

Фото: гибдд.рф