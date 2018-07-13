В Прокопьевске нашли подростка, которого разыскивали месяц

17-летний подросток ушел из социального учреждения 16 июня.

На место выехала следственно-оперативная группа. Воспитатели пояснили полицейским, что подросток ушел рано утром и с тех пор не отвечает на звонки.

К розыску пропавшего привлекли сотрудников уголовного розыска, участковых и инспекторов по делам несовершеннолетних. Информация о розыске была передана в средства массовой информации, размещена в торговых центрах и на остановках общественного транспорта.

В результате проведенных мероприятий сотрудниками уголовного розыска, пропавший подросток был найден. Он пояснил полицейским, что все это время жил у подруги своей покойной матери. Женщина знала, что ребенка разыскивают сотрудники полиции, но никому ничего не сказала.

Сотрудники полиции провели с подростком профилактическую беседу. Сейчас он передан представителям социального учреждения.