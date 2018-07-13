В России выберут лучшего специалиста по пожарной безопасности

Первый Всероссийский конкурс «Лучший специалист по пожарной безопасности России – 2018» проведет Башкирский межотраслевой институт охраны труда, экологии и безопасности на производстве.

В конкурсе могут принять участие специалисты по пожарной безопасности предприятий с опытом работы не менее 6 месяцев. Количество участников от одной организации не ограничено.

Конкурс пройдет 20 сентября в форме дистанционного тестирования в электронном формате. Заявки на участие принимаются до 16 сентября.

Участникам будет предложено ответить на 50 вопросов. Жюри оценит правильность ответов и время, затраченное на них.

По итогам конкурса будет составлен всероссийский рейтинг специалистов по пожарной безопасности, в который войдет сотня участников с наилучшими результатами.