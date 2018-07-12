В Кемеровской области выберут «Лидеров Кузбасса»

Одноименный конкурс уже стартовал. Участники должны иметь высшее образование, степень не ниже магистра, опыт работы на руководящей должности не менее трёх лет и участия в реализации крупных проектов.

Одним из первых, кто подал заявку на участие в конкурсе «Лидеры Кузбасса» стал Владимир Фарафонтов. Его проект посвящен развитию туристической инфраструктуры на берегу озера Большой Берчикуль. Вокруг березовые и сосновые леса. И, конечно, чистейший воздух. Но отдыхающих здесь не встретить. В планах — строительство дорог, инженерных сетей и целого комплекса для отдыха.

Владимир ФАРАФОНТОВ

УЧАСТНИК КОНКУРСА «ЛИДЕРЫ КУЗБАССА»

«Это строительство санаторно-курортного предприятия оздоровительного плана. Потому что озеро обладает большими запасами лечебных грязей. Кроме того, планируется создать туристическое кольцо. Тисульский район очень богат на природу.»

Участники конкурса должны иметь высшее образование. Степень не ниже магистра. Опыт работы на руководящей должности не менее трёх лет и участия в реализации крупных проектов. На первом этапе конкурсантам нужно разработать и предложить свою программу развития региона. Она может касаться как области в целом, так и небольшого посёлка или деревни.

Владимир ФАРАФОНТОВ

УЧАСТНИК КОНКУРСА «ЛИДЕРЫ КУЗБАССА»

«У нас в области несколько жемчужин. Одна из них это — Шерегеш, точка притяжения. Озеро Большой Берчикуль могла бы быть еще одной жемчужиной. Если его развить, то мы понимаем — озеро Большой Берчикуль на севере, Шерегеш на юге — две точки разнесены. Это благоприятно скажется на привлечении туристов.»

Одновременно с приемом заявок будет проводиться и народное голосование. В итоге, победят проекты, за которые проголосуют больше всего. После этого они пройдут рецензию конкурсной комиссии. И только 60 лучших профессиональных и интересных проектов станут победителями конкурса. Их авторы пройдут обучение по программам инновационного центра «Сколково». Заявки на участие в конкурсе принимаются на специальном сайте до 7 августа.