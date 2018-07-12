В Кузбассе вынесли приговор мужчине, избивавшему ребёнка

Жителю Промышленновского района вынесли приговор по ст.117 ч. 2 п. «г». УК РФ. (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего лица). Суд назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Следствие установило, что мужчина в течение длительного времени избивал шлангом 11- летнего сына.

Примечательно, что в этот период мужчина проживал с сожительницей и двумя ее детьми, в отношении которых он преступления не совершал. А на то, как мужчина воспитывает родного сына, сожительница не обращала внимания.

О насилии в семье узнал директор школы. Ребёнка сразу изолировали от отца.

В настоящее время мальчик проживает с мамой в областном центре.