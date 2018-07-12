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Аккредитация

В Кемеровском Роспотребнадзоре организовали горячую линию для клиентов туроператора «Натали – Турс»

Другие новости от 12.07.2018

Специально для потребителей, пострадавших от действий туроператоров, приостановивших свою деятельность, Роспотребнадзор разработал пошаговый алгоритм действий.

Все желающие также могут получить дополнительные консультации, обратившись на «горячую линию» Управления: 8-800-700-03-09 (звонок на территории Кемеровской области бесплатный), либо по телефонам специалистов отдела защиты прав потребителей Управления: 8 (384-2) 36-64-88, 36-29-89.

«Натали Турс» с 30 июня отменил все чартерные рейсы по направлению шести зарубежных городов — Ираклион, Анталью, Римини, Неаполь, Катанию и Барселону. Такое решение туристическая сеть объяснила низкими финансовыми показателями программ по данным направлениям.

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