В Кемеровском Роспотребнадзоре организовали горячую линию для клиентов туроператора «Натали – Турс»

Специально для потребителей, пострадавших от действий туроператоров, приостановивших свою деятельность, Роспотребнадзор разработал пошаговый алгоритм действий.

Все желающие также могут получить дополнительные консультации, обратившись на «горячую линию» Управления: 8-800-700-03-09 (звонок на территории Кемеровской области бесплатный), либо по телефонам специалистов отдела защиты прав потребителей Управления: 8 (384-2) 36-64-88, 36-29-89.

«Натали Турс» с 30 июня отменил все чартерные рейсы по направлению шести зарубежных городов — Ираклион, Анталью, Римини, Неаполь, Катанию и Барселону. Такое решение туристическая сеть объяснила низкими финансовыми показателями программ по данным направлениям.