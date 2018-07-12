В Кузбассе разработают новую программу курса ОБЖ

По поручению врио губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева в Кемерово прошло установочное совещание руководства и представителей ГУ МЧС России по Кемеровской области, ГКУ КО «Агентство по защите населения и территорий КО», Службы спасения г. Кемерова, «Российского Союза спасателей», Студенческого корпуса спасателей и волонтерских организаций Кузбасса.

Участники встречи приступили к разработке нового курса программы основ безопасности жизнедеятельности и нормативов сдачи ОБЖ.

Отметим, ранее Сергей Цивилев на встрече с депутатом Государственной Думы, первым заместителем председателя комитета ГД по вопросам семьи, материнства и детства Ольгой Окуневой объявил, что Кемеровская область первой в стране подхватит федеральную инициативу и станет пилотным регионом по актуализации программы ОБЖ.

Также кузбассовцы первыми смогут сдать нормативы по основам безопасности жизнедеятельности и получить знаки отличия «Готов к спасению жизни».