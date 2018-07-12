ВРИО губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев потребовал наказать виновных в загрязнении реки Кия

Жалоба поступила от жителей Мариинска.

В водоеме водятся ценные породы рыб, в том числе хариус и таймень. А в месте впадения реки Кундат часто сплавляются кузбассовцы.

По предварительной информации, загрязняют реку золотодобытчики.

Сергей Цивилев потребовал обследовать территорию с воздуха и остановить вредительство. В ближайшее время глава Мариинского района займется этим вопросом.

Информацию направят в Министерство природных ресурсов РФ, Департамент по недропользованию по Сибирскому федеральному округу и в управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Кемеровской области.