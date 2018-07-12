В области стартовал конкурс «Лидеры Кузбасса»

Это открытое мероприятие для профессионалов во всех сферах: бизнесменов, чиновников, представителей ВУЗов.
Организаторы предлагают бросить вызов тысячам участников и попасть в сообщество лидеров региона, которые определяют будущее Кузбасса.
Предложить свой проект развития Кемеровской области можно на сайте http://lidery-kuzbassa.ru/
Бонусы проекта для участника: выиграть возможность получить образование в центре «Сколково», стать членом новой команды развития Кузбасса и принять участие в разработке стратегии развития региона.