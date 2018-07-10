В Новокузнецке появилась новая спортивная площадка

Оборудование для фитнеса стало подарком для жителей Куйбышевского района, который был признан лучшим в организации и проведении месячника по уборке территории в весенний период.

Открытая спортивная площадка в частном секторе Новокузнецка появилась впервые. Раньше единственным местом для физкультуры было футбольное поле и старые турники на территории школы. Теперь с помощью нового оборудования проводить полноценные тренировки сможет каждый житель.

Лариса АПАНАЕВА

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ

«С пятницы она уже не пустует. На ней с утра занимаются дети. И до позднего вечера занимаются дети. Каждый желающий житель Точилино, да вообще, любой житель может приехать и заниматься на этой площадке. Она не закрыта, она открыта круглосуточно. Единственное, хотелось бы сохранить эту площадку на долгие годы, чтобы хватило не только нынешнему поколению, но и детям этого поколения.»

8 тренажеров стали подарком жителям района за любовь к чистоте. Весной эта территория города была признана лучшей в организации и проведении месячника по благоустройству Новокузнецка.

Андрей ТЕЛЕГИН

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ АДМИНИСТРАЦИИ КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА Г. НОВОКУЗНЕЦКА

«Куйбышевский район больше всего собрал и вывез мусора. Это и парки, и улицы, и скверы — все пространства района. Выходили все, весь район и наводил чистоту и порядок. Это и предприятия, и школы, и детские сады.»

Теперь от желающих позаниматься спортом на свежем воздухе нет отбоя. Особенно полезной спортивная площадка стала для игроков местной регбийной команды. 10-15 минут тренировок на тренажерах — полноценная разминка перед игрой.

Данил МАРИАНКИН

КАПИТАН РЕГБИЙНОЙ КОМАНДЫ

«Нам это будет полезно, как на тренировке. Потому что мы живем здесь недалеко все. И всегда ездили далеко тренироваться. А теперь у нас есть возможность сюда ходить и здесь заниматься. Потому что недостаточно нагрузки на поле. А здесь более тяжело. Это нужно для нашего вида спорта.»

Новый спортивный комплекс под открытым небом стал полезным подарком для горожан в юбилейный для Новокузнецка год. Но не единственным. К открытию готовится самая большая в городе современная воркаут-площадка, размер которой — более тысячи квадратных метров.