Алтай открыл свои двери для участников семинара журналистов Сибирского региона

Цель — познакомить с красотами края и особенностями туристического сервиса. Представители СМИ побывали в пещерах, увидели, как собирают мед, проехали по турбазам.

Лето для туристической отрасли в Алтайском крае — самая горячая пора. Для того, чтобы принять всех желающих отдохнуть задействованы все гостиницы, санатории, дома отдыха и даже палаточные лагеря. Культурная программа насыщенная. Только на Бирюзовой Катуни организуется несколько фестивалей. Проходили здесь и «Сабантуй», и встреча поклонников группы «Битлз», и многочисленные концерты. Все это — дополнительный стимул для путешественников — посетить эти места.

Олег РОДАКОВ

РУКОВОДИТЕЛЬ ТУРФИРМЫ

«Нужно учитывать несколько факторов. Во-первых, конечно, фактор самого Алтая. Само по себе место считается сакральным. Очень много красивых мест. И надо не забывать, что у нас очень разнообразная природа. Можно, скажем, с утра полежать на озере Ая, позагорать, и уже через несколько часов стоять покалено в снегу на перевале.»

Эти особенности наши соседи стараются использовать по полной программе. Благоустроили пещеры, организовали подходы, сделали перила и страховки. Проводят даже длительные экскурсии для экстремалов.

Одна из них — посещение пасек. Путешествие к пчеловодам сочетается с лекциями и рассказами о пользе меда. Можно даже полежать на пчелиных ульях, погрузившись в целебный сон. Все это привлекает не только туристов, но и тех, кто хочет поправить свое здоровье.

В результате, Алтайский край за лето принимает более 300 тысяч туристов со всей страны. Но есть проблема. Спрос — сезонный.

Зимой туристическая инфраструктура не востребована.

Есть свои пасеки и в Кузбассе. Есть и знаменитая Азасская пещера. Есть и аналогичная с алтайцами проблема. Большая часть гостиниц в том же Шерегеше летом простаивает. Нет спроса. Поэтому богатый опыт алтайцев теперь готовы применить и организаторы туризма в нашей области.