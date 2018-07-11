В Бурятии в страшном ДТП погибла семья из Кемеровской области

10 июля трассе Иркутск — Чита столкнулись Hyundai Accent и небольшой японский грузовик. В результате ДТП погибло три человека. Ещё трое пострадали.

«Водитель грузового автомобиля, следуя со стороны Прибайкальского района, предварительно, не справился с рулевым управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. В результате чего совершил столкновение с легковой автомашиной», — сообщает инспектор специализированного батальона ГИБДД МВД по Бурятии Дмитрий Кожухов.

По данным ГИБДД, в легковой машине ехала семья из Кемеровской области. Водитель и два пассажира Hyundai скончались на месте. Пассажиры грузовика доставлены в больницу.

Двое из госпитализированных так же жители Кузбасса, один — уроженец Забайкалья. Их состояние оценивается как тяжёлое.

Фото: gazeta.a42.ru