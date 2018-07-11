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Аккредитация

С 11 по 13 июля в поселке Усть-Анзас Таштагольского района будет работать межведомственная социальная бригада

Другие новости от 11.07.2018

Как сообщает областной департамент социальной защиты населения, в состав выездной группы войдут специалисты разных служб.

Сотрудники социальной защиты населения проконсультируют жителей поселка о мерах поддержки и льготных программах, а также привезут одежду и вещи в рамках региональной программы взаимопомощи. Представители «Российской газеты» — книги. Медицинские работники проведут осмотры пациентов и ряд исследований. Сотрудники КемГУ организуют сбор информации о жизни малочисленных народов и фольклора.

В департаменте напомнили, что выезд межведомственной бригады в отдаленные территории Таштагольского района организован уже третий раз.

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