В Мариинске отремонтируют проблемную улицу и включат одну из школ в пилотный проект «Школы Кузбасса»

Такие решения приняты Сергеем Цивилевым в ходе рабочего визита в Мариинск.

Осмотр города ВРИО губернатора начал с проблемной улицы Котовского, которая 10 лет не ремонтировалась. Решение принято на месте – профинансировать необходимые работы.

Также временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области посетил общеобразовательную школу №6, которой требуется капитального ремонт. Она будет включена в пилотный проект «Школы Кузбасса», который предусматривает ежегодно ремонт и цифровизацию образовательных учреждений области.