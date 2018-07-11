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В Мариинске отремонтируют проблемную улицу и включат одну из школ в пилотный проект «Школы Кузбасса»

Другие новости от 11.07.2018

Такие решения приняты Сергеем Цивилевым в ходе рабочего визита в Мариинск.

Осмотр города ВРИО губернатора начал с проблемной улицы Котовского, которая 10 лет не ремонтировалась. Решение принято на месте – профинансировать необходимые работы.

Также временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области посетил общеобразовательную школу №6, которой требуется капитального ремонт. Она будет включена в пилотный проект «Школы Кузбасса», который предусматривает ежегодно ремонт и цифровизацию образовательных учреждений области.

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