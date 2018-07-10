Жители одного из бараков в Кемерове жалуются на протекающую во время дождя крышу

Из-за постоянной сырости в комнатах стены пожелтели и появилась плесень. С этой проблемой собственники квартир неоднократно обращались в управляющую компанию, но капитальный ремонт кровли пока так и не проведен.

Последствия очередного ливня. От высокой влажности в некоторых местах стены пожелтели и стали черными. И такая картина практически в каждой квартире.

Татьяна КУЦЕНКО

«Когда началась весна, у нас не просто покапало. У нас просто бежали ручьи. В кухне, спальне. Сейчас был последний ураган. У нас и зал потек. Все везде покрывается плесенью.»

Чтобы хоть как-то улучшить состояние квартиры Елена Шевченко вынуждена красить стены и потолки несколько раз в год. Но через некоторое время плесень появляется вновь.

Елена ШЕВЧЕНКО

«Это очень сильно влияет на здоровье ребенка. У меня двое своих детей. Плюс, приемный ребенок и маленькая дочка. Ей — 3,7. Она с пороком сердца. Для нее это очень вредно. Мы после операции.»

Улица Каменская, 12. Одноэтажный кирпичный барак стоит здесь 60 лет. Устранить проблему протекающей кровли поможет только капитальный ремонт. О его проведении жители барака неоднократно просили обслуживающую организацию. Однако, там разводят руками.

Павел ДЁМИН

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «СКК»

«По жилищному кодексу, собственник обязан накопить на ремонт. На сегодняшний день они этих денег не собрали. Мы латаем текущим ремонтом.»

По словам коммунальщиков, на капитальный ремонт потребуется более ста тысяч рублей. Если собственники квартир в ближайшее время соберут необходимую сумму, то уже осенью, возможно, у них и будет новая крыша. В противном случае, жителям вновь придется встречать сезон дождей с ведрами и тазами.