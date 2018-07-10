Сотрудники МЧС призывают кузбассовцев соблюдать меры безопасности во время летнего отдыха

Сезон отпусков в разгаре. Провести жаркие дни одни стремятся у воды. Другие отправляются в горы или в лес. При этом, как отмечают сотрудники МЧС, нередко забывая о мерах безопасности. Как результат — травмы и другие неприятные последствия.

По данным МЧС Кузбасса, сейчас на туристических маршрутах Кемеровской области официально зарегистрированы 24 группы. Это 470 человек. Из них 351 ребенок. ЧП не отмечалось. Но к непредвиденным ситуациям нужно быть готовыми всегда. И, чтобы избежать опасных ситуаций, спасали советуют начать подготовку к походу заранее.

Игорь САЗОНОВ

НАЧАЛЬНИК КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

«Надо понять, что это за маршрут. Понять, что на нем нужно иметь при себе, уметь делать. Это основное правило. Изучить маршрут, провести серьезную подготовку к этому маршруту в зависимости от его категории, характера — тех опасностей, с которыми он может встретиться.»

В жаркую погоду многие предпочитают отдыхать у воды. Нередко на неприспособленных для этого водоемах. Это всегда потенциальная опасность. Отметим, за полтора месяца на водоемах Кузбасса уже погибли несколько человек, в том числе дети. Поэтому спасатели настоятельно рекомендуют купаться только в разрешенных для этого местах. Стихийные пляжи лучше избегать.

Александр ВАСЕНИН

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ГО И ЧС АДМИНИСТРАЦИИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«То устраивают так называемые тарзанки. То с друг друга ныряют. Чтобы все-таки родители знали, чем занимаются дети, где они занимаются. Никто лучше родителей не будет беспокоится о своих детях.»

Однако, как считают отдыхающие, есть у купания в несанкционированных водоемах и причина — недостаток официально открытых мест отдыха у воды. Всего этим летом в Кузбассе открыто 26 пляжей. При этом в Кемерово — областной столице — к примеру, вовсе таковых нет.