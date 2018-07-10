Кузбасские прокуроры вынесли приговор «оператору» ОПГ, занимавшейся сбытом синтетических наркотиков

Ленинск-Кузнецкий городской суд вынес приговор девушке, которая участвовала в деятельности организованной преступной группы на территории Кемерово, Новокузнецка, Томска, Новосибирска, Барнаула, Красноярска, Ростова-на-Дону, Шахты Ростовской области.

Обвиняемая раскаялась в преступной деятельности.

Прокурором с ней было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в результате которого вскрылась обширная сеть по продаже «курительных смесей»

Окончательно ей назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроком 9 месяцев с возложением ряда ограничений, которое она будет отбывать после освобождения из мест лишения свободы.