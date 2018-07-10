Кемеровчане пожаловались на протекающую крышу

Жители дома №12 на улице Каменская пожаловались в нашу редакцию на неудовлетворительное состояние крыши, которая протекает во время каждого ливня.

С этой проблемой собственники квартир неоднократно обращались в управляющую компанию с просьбой починить крышу. Там разводят руками. Говорят, нет денег. Взамен просят жильцов собрать средства для капитального ремонта.

Из-за постоянной сырости стены в некоторых местах пожелтели и даже появилась плесень. Последствия могут отразиться на здоровье не только взрослых, но и детей.

«Это очень сильно влияет на здоровье ребенка. У меня двое своих детей. Плюс, приемный ребенок и маленькая дочка. Ей 3,7. Она с пороком сердца. Для нее это очень вредно. Мы после операции», – рассказала Елена Шевченко, жительница дома № 12 по улице Каменская.

Средств, которые есть на счету дома не хватает. Поэтому коммунальщики просят жильцов собрать деньги для капитального ремонта.

Чем закончится эта история пока непонятно. А вот то, что сезон дождей не за горами ясно всем. А значит, если пути решения коммунальной проблемы не будут найдены, жителям вновь придется встречать осень с ведрами и тазами.