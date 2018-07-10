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В Кузбасской колонии освоено производство спортивных комплексов под открытым небом

Другие новости от 10.07.2018

Созданный в ИК-40 уличный спортивный комплекс предназначен как для работы с весом собственного тела, так и с утяжелителями.

Все тренажеры соответствуют максимальному уровню безопасности, можно варьировать нагрузку. Тренажеры изготовлены с учетом рекомендаций профессиональных тренеров и способствуют развитию физической силы, координации, выносливости и эффективной работе суставов.

Монтаж произведен на железобетонные плиты, площадка покрыта асфальтом и травмобезопасной резиновой плиткой, которая также производится в учреждении.

ИК-40 готова принять заявки на изготовление и монтаж комплекса в городских и районных парках региона.

Фото: 42.fsin.su

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