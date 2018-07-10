12 июля на Поднебесных Зубьях стартует Чемпионат России по скайраннингу

Эта дисциплина — одна из разновидностей альпинизма. Скайраннинг представляет собой забег на высоте, где спортсменам предстоит преодолеть трудные и крутые участки по камням, траве, снегу и льду, при этом совершая восхождения на горы.

Длина трассы составляет примерно 30 километров, а общий набор высоты — более 2 100 метров, сообщает Федерация альпинизма Кемеровской области. Рекорд прохождения такой трассы — 4 часа 4 минуты.

На чемпионат в горы Кузнецкого Алатау приедут 100 человек — это спортсмены из Санкт-Петербурга, Уфы, Иркутска, Новосибирска, Екатеринбурга и других городов. Трасса пройдёт по хребту Тигер-Тыш. На всей длине маршрута будут дежурить спасатели.

Завершатся соревнования 15 июля.