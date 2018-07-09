В День семьи, любви и верности в областной столице прошёл семейный фестиваль

Гостей праздника ждали игровые площадки и концертная программа. Одним из творческих подарков стало выступление духового оркестра «Ритмы юности».

В оркестре как профессионалы, так и ученики музыкальных школ. Александр Плотников увлечен музыкой со второго класса. В ансамбле «Ритмы юности» играет уже 20 лет. Сейчас работает в Государственной филармонии Кузбасса. Но из духового оркестра уходить не планирует.

Николай ЮШИН

РУКОВОДИТЕЛЬ ДУХОВОГО ОРКЕСТРА «РИТМЫ ЮНОСТИ»

«У нас коллектив очень дружный. Мы очень много вместе играем. А ответственность перед коллективом у каждого огромная. Большая ответственность. Это дисциплинирует. Есть и по 15, и по 20 лет играют, не уходят.»

Исполнение на духовых инструментах требует и физической подготовки. Ведь музыканты играют на них часами. И это — серьезная нагрузка.

Лина БОРИСКОВА

ФЛЕЙТИСТ

«Мы на репетициях работаем над дыханием. Играем упражнения всякие разные, произведения. В соответствии с этим, вырабатывается дыхание.»

Под ритмы вальса на площадке кружились и участники танцевального клуба «Ностальжи». Татьяна Лагутова свой возраст не скрывает — 67 лет. И треть из них она танцует. Говорит, на репетициях не устаёт. Наоборот, отдыхает душой.

Татьяна ЛАГУТОВА

РУКОВОДИТЕЛЬ КЛУБА ИСТОРИЧЕСКОГО ТАНЦА «НОСТАЛЬЖИ»

«Вчера я так устала на даче. Ну ничего, оттанцевала там и там, и на латине, и на наших. Но после танцев еле шла. Устала очень. Дача есть дача. На даче тоже отдыхаешь, когда пополишь травку, устанешь донельзя. А на танцах отдохнёшь.»

Концерты духовых оркестров стали хорошей традицией в областном центре. Присоединиться к танцующим, послушать живую музыку желающие могут каждую субботу в парке Чудес. А следующий крупный концерт оркестра пройдёт в Кемерове уже в День шахтёра.