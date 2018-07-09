В Кемерове детские хирурги провели две уникальные операции

Для их проведения были приглашены врачи из областного кардиоцентра, а также главный детский хирург Сибирского федерального округа.

Последние два с половиной года для Арсения и его родителей были мучительными. Мальчик жаловался на постоянные головные боли. Подросток побывал на врачебных приемах в разных больницах: в Новокузнецке, Новосибирске и даже Москве.

Оксана ПЛАХОТСКАЯ

МАМА ПАЦИЕНТА

«Мы прошли массу обследований. Диагностика была проведена. Проблема стояла в постановке диагноза – точного, правильного. И определения дальнейшей тактики лечения.»

Точный диагноз поставил хирург областной детской больницы в Кемерове Роман Суров. Компьютерная томография показала — у ребенка объемное образование между почкой и аортой. Опухоль и сдавливала сосуды, вызывая повышение давления. Для проведения операции в детскую больницу пригласили сосудистого хирурга из Кемеровского кардиоцентра.

Роман СУРОВ

ДЕТСКИЙ УРОЛОГ-АНДРОЛОГ

«Мы удаляли нефункционирующую почку. Плюс, удаляли опухоль, которая находилась в воротах этой почки. Сложность заключалась в том, что опухоль находилась на аорте — самом крупном, магистральном сосуде, и был высокий риск кровотечения, кровопотери.»

Операция прошла успешно. Сейчас Арсений чувствует себя хорошо и уже не принимает препараты, понижающие давление.

Арсений ПЛАХОТСКИЙ

ПАЦИЕНТ ДЕТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЫ

«Мне эта больница больше всего понравилась. Потому что сколько мы проездили больниц по всей России — эта самая лучшая. Я чувствую себя очень хорошо, по сравнению с тем, что было до операции.»

Еще одна уникальная операция прошла в Областной детской больнице. Ее провел главный детский хирург Сибирского федерального округа из Иркутска — Юрий Козлов. Сложнейшее оперативное вмешательство потребовалось ребенку с непроходимостью 12-перстной кишки. Еще одна особенность, осложнявшая работу медиков — экстремально низкая масса тела маленького пациента. Всего 1300 граммов.

Юрий КОЗЛОВ

ГЛАВНЫЙ ДЕТСКИЙ ХИРУРГ СФО

«Таких детей не так много оперируют в мире с помощью лапароскопии. С этой целью в брюшную полость помещается эндоскопическая камера, которая дает нам очень хорошее изображение, и мы выполняем процедуру наложения двойного анастомоза.»

Операция завершилась успешно под аплодисменты коллег. Начало для успешного сотрудничества положено. Сейчас пациент находится под наблюдением. Врачи считают его состояние стабильным.