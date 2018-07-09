Стратегия 2035. В Кемерове прошла пресс-конференция ВРИО губернатора Сергея Цивилева

Уже этой осенью из Кемерова будут запущены вечерние рейсы в Москву, в двух воздушных гаванях Кузбасса пройдет реконструкция, а скоростная трасса между Кемерово и Новокузнецком будет сдана в 2019 году.

Все эти проекты планируется реализовать в рамках Стратегии развития области до 2035 года.

100 дней. Именно столько понадобилось временно исполняющему обязанности губернатора Сергею Цивилеву, чтобы выявить самые уязвимые точки в области. Пути решения этих проблем стали основой Стратегии развития Кузбасса до 2035 года. Цель одна — регион должен стать номером один за Уралом. Рывок надо сделать в 2018-2019 годах. Пока на мировом рынке сохраняются высокие цены на уголь и металл.

Сергей ЦИВИЛЕВ

ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«И мы сможем использовать вот эти цены для быстрого развития региона. И второе. Нам важно, чтобы жители региона прочувствовали и увидели те изменения, которые мы закладываем. И поверили нам. И это очень важно — взаимодействие. И вера жителей, что власть делает последовательно Кузбасс благополучным, процветающим регионом.»

В программе 5 основных направлений. Одно из них — промышленный рост с заботой о человеке. Цель — найти баланс между развитием производства и качеством жизни жителей. И экология здесь на первом месте. На сегодняшний день Новокузнецк, к примеру, входит в 10-ку самых грязных городов. До 2024 года на природоохранные мероприятия в южной столице Кузбасса выделят 23 миллиарда рублей, благодаря чему выбросы должны снизиться на 20%. Сократиться и открытая добыча угля.

Сергей ЦИВИЛЕВ

ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Да, тогда, наверное, это было обосновано. Но открытые горные работы очень изменили нашу экологию. И за это время появилось новое современное оборудование для подземной добычи. И если раньше была очень выгодна открытая добыча, то сейчас и закрытая тоже выгодна. И появились новые системы безопасности. К открытой добыче мы ушли в том числе из-за того, что было трагедий много. Поэтому, исходя из этих данных, я и поставил задачу — уйти к закрытой добыче.»

В Кузбассе должен быть и транспортный прорыв. В 2019 году для этого сдадут в эксплуатацию дорогу «Кемерово — Ленинск-Кузнецкий». За счет этого, время в пути между областным центром и Новокузнецком сократится на 40 минут.

Реконструкция ждет и две воздушные гавани: аэропорты Алексей Леонов и Спиченково. Кстати, уже этой осенью из Кемерово будут организованы вечерние рейсы на Москву. А вот будет ли построен аэропорт в Шерегеше, станет известно через два месяца. После того как проектная организация вынесет вердикт. Вопрос строительства непростой — в этом районе сложная горная местность.

На пресс-конференции журналисты задали вопрос и про дорогу, которая должна пойти в обход Кемерово. Сейчас проводится проектно-изыскательные работы. Самый крайний срок завершения строительства — 2024 год. Предварительно, на это необходимо более 68 миллиардов рублей.

Сергей ЦИВИЛЕВ

ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Кемерово — это единственный областной город за Уралом, через центр которого проходит федеральная трасса «Москва — Владивосток». Это 12,5 тысяч машин. Это огромное влияние на нашу экологию в Кемерове. Поэтому этот проект будет исполняться и в кратчайшие сроки.»

Будет решен вопрос и с долгостроем в Междуреченске. В 100-тысячном городе до сих пор нет полноценной больницы. Строить корпуса начали еще в 80-х годах. Открытие планировалось сначала в 2005 году. Потом отложили до 2012.

Финансирование закончилось и до сих пор стоит только коробка. А ведь планировалось, что это будет семиэтажный лечебный блок с операционными и стационаром на 186 коек. Строительство Сергей Цивилев возьмет под личный контроль. По проекту, больница будет введена в эксплуатацию в 2021 году.

А в Ленинском районе Кемерова появится президентский кадетский корпус.

Сергей ЦИВИЛЕВ

ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Это будет первое такое училище за Уралом. Оно будет одно из самых современных. И в нем будут учиться 840 человек. И там будет все в лучших традициях Суворовских и Нахимовских училищ нашей страны.»

Также в Кузбассе создадут Сибирский кластер искусств, откроют два первичных сосудистых центра, ежегодно будут капитально ремонтировать 12 школ и переводить их в цифровой формат. В планах — переселить 800 семей с подработанных промышленных территорий и добиться изменений в законе при выдаче лицензий на угольные разработки.

Стратегия развития Кузбасса будет обсуждаться до конца августа. Необходимо успеть внести коррективы до момента формирования бюджета на 2019 год.