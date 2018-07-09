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Аккредитация

Кузбасские специалисты лечат сапсана, который охотился на голубей и сильно ударился

Другие новости от 09.07.2018

В Центр реабилитации «Крылья», который расположен в заповеднике «Кузнецкий Алатау», поступил новый пациент.

Травмированного сапсана передали специалистам с территории междуреченского хлебозавода. Хищная птица охотилась на голубей и, пикируя вниз, сильно ударилась головой.

При предварительном осмотре не было выявлено серьёзных видимых повреждений. Сейчас птица находится на откормке, в том числе витаминами, и набирается сил. И как только угроза здоровью и жизни сапсана будет сведена к нулю — он вернётся в природу.

Сапсан — редкая птица, занесённая в Красную книгу России и в Красную книгу Кемеровской области. В Кузбассе насчитывается не более 50 гнездящихся пар.

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