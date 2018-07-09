Синоптики Кузбасса дали прогноз на предстоящую неделю

Синоптики кемеровского гидрометцентра прогнозируют возвращение жаркой погоды в Кузбасс.

«Лето в самом разгаре. Температура будет повышаться, и на период с 11 по 16 июля прогнозируем снова аномально-жаркую погоду», — сообщают в гидрометцентре.

При этом, местами возможен порывистый ветер до 15 м/с. К концу недели из-за продолжительного сохранения высоких температур есть вероятность ливневых дождей, гроз и выпадения града. При грозах возможно шквалистое усиление ветра до 20 м/с. Дождливая погода сохранится и в субботу.

А завершение недели обещает быть тёплым, преимущественно без осадков.