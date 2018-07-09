В Мариинске осудят мужчину и женщину, которых обвиняют в телефонном мошенничестве

Преступления совершались из мест лишения свободы. По версии следствия, 35-летний новокузнечанин, отбывая наказание в исправительной колонии № 1 Мариинска, с декабря 2016 по март 2017 года с помощью мобильного телефона похитил более 1,5 млн. рублей.

Вор набирал случайные номера и изображал из себя жертву избиения, которому выбили зубы. Ничего не подозревающие люди принимали незнакомца за своего родственника и переводили деньги на счета банковских карт, предоставляемых соучастницей – 32-летней жительницей г. Подольска. Одна из потерпевших перевела «сыну» 1,5 миллиона рублей.

Мужчине и женщине предъявили обвинение по статье «Мошенничество». Максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы.