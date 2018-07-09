В 2019 году будет завершено строительство дороги «Кемерово — Ленинск-Кузнецкий»

Ввод в строй участка трассы протяженностью 17.5 километров сократит время в пути между областным центром и Новокузнецком на 40 мин.

Кстати, у нас есть Telegram-канал, где мы публикуем новости, видео и эксклюзивный медиаконтент специально для подписчиков мессенджера. Присоединиться к каналу можно по ссылке https://t.me/ctckuzbass