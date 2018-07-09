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Аккредитация

В 2019 году будет завершено строительство дороги «Кемерово — Ленинск-Кузнецкий»

Другие новости от 09.07.2018

Ввод в строй участка трассы протяженностью 17.5 километров сократит время в пути между областным центром и Новокузнецком на 40 мин.

На завершение строительства будет выделено 6,8 миллиарда рублей.

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