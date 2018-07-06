Два медицинских проекта из Кузбасса получат гранты Президентской программы исследовательских проектов

Российский научный фонд подвел итоги конкурсов 2018 года на получение грантов по мероприятиям «Проведение инициативных исследований молодыми учеными» и «Проведение исследований научными группами под руководством молодых ученых» Президентской программы исследовательских проектов.

В числе победителей проекты из Кузбасса: «Исследование и реализация концепции роботизированного малоинвазивного протезирования клапана аорты» и «Влияние социальной среды на развитие ишемической болезни сердца и ее факторов риска в проспективном исследовании».

Президентская программа была разработана Фондом в 2017 году по поручению президента России Владимира Путина. Тогда же состоялись первые три конкурса.

Основные задачи программы – поддержать долгосрочные проекты ведущих ученых и создать карьерные траектории для перспективных молодых исследователей.