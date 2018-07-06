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Аккредитация

Два медицинских проекта из Кузбасса получат гранты Президентской программы исследовательских проектов

Другие новости от 06.07.2018

Российский научный фонд подвел итоги конкурсов 2018 года на получение грантов по мероприятиям «Проведение инициативных исследований молодыми учеными» и «Проведение исследований научными группами под руководством молодых ученых» Президентской программы исследовательских проектов.

В числе победителей проекты из Кузбасса: «Исследование и реализация концепции роботизированного малоинвазивного протезирования клапана аорты» и «Влияние социальной среды на развитие ишемической болезни сердца и ее факторов риска в проспективном исследовании».

Президентская программа была разработана Фондом в 2017 году по поручению президента России Владимира Путина. Тогда же состоялись первые три конкурса.

Основные задачи программы – поддержать долгосрочные проекты ведущих ученых и создать карьерные траектории для перспективных молодых исследователей.

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