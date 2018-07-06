Готов эскиз проекта кемеровского сквера, в котором установят монумент в память 77-летней годовщины начала блокады Ленинграда

Напомним, врио губернатора Сергей Цивилев в рамках ПМЭФ-2018 провел переговоры с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко. Руководители подписали меморандум о сотрудничестве по реализации проекта строительства в Кемерове сквера в память о мужестве и героизме жителей блокадного Ленинграда и его защитников.

В годы Великой Отечественной войны в битве за Ленинград героически сражался кемеровский полк. Из северной столицы в Кемерово были эвакуированы промышленные предприятия. Более 10 тысяч блокадников переехали в Кузбасс. Кузбасс принял маленьких ленинградцев из 15-ти детских домов.

«Мы неразрывно связаны друг с другом. Здесь живут люди, пережившие блокаду, живут потомки тех, кто защищал город на Неве. Поэтому мы считаем очень важным увековечить память о тех, кто сражался за Ленинград и ковал победу в Кузбассе» — отметил Сергей Цивилев.

По проекту, в Кемерове на Ленинградском проспекте будет разбит сквер с круглой центральной площадкой, которую окаймят скамьи. В самом центре площадки будет установлен памятник.