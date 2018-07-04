15 бесплатных Центров здоровья, где учат правильному образу жизни, работают в Кузбассе

Специалисты оценивают резервы организма. Выясняют, на что следует обратить внимание, чтобы сохранить или улучшить свое самочувствие

Следить за состоянием здоровья — лучше, чем потом лечиться. Пройти обследование и получить советы специалистов можно в Центрах здоровья. На сегодняшний день в Кузбассе открыты 11 центров здоровья для взрослых и 4 — для детей.

Светлана БЕЛОКУРОВА

ЗАВЕДУЮЩАЯ ЦЕНТРОМ ЗДОРОВЬЯ

«Они созданы, как профилактическая именно структура для того, чтобы сформировать ответственное отношение к своему здоровью. Чтобы мы не ходили, не лечились, а чтобы мы изначально понимали, что такое профилактика и зачем она нужна.»

В Центре здоровья каждый пациент проходит комплексное обследование, включающее тестирование на аппаратно-программном комплексе. Проводится электрокардиография, определяется уровень сахара и холестерина в крови, оцениваются функции дыхательной системы. В итоге, все обследование занимает 35-40 минут.

Игорь ТЕЛЬМИНОВ

ПАЦИЕНТ

«Терапевт направил. Мне нужно получить справку для поступления дальше, и терапевт меня сюда отправил, чтобы пройти полностью. Хорошо, что все эти процедуры здесь можно пройти бесплатно. Мне, как студенту, это очень выгодно.»

После обследования — консультация терапевта. Он расскажет о профилактике заболевания и даст конкретные рекомендации. Например, как бросить курить или как правильно питаться.

Анна ВАСЕНКО

ВРАЧ-МЕТОДИСТ ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ

«Основной бич — это не рациональное питание, употребление углеводов. В том числе быстрых. Все фастфуды, перекусы на ходу и гиподинамия. Все это в сочетании приводит и к избытку массы тела и к ожирению. А с возрастом, учитывая снижение основного обмена, те привычки, которые заложились с молодости, они вот дают свои плоды.»

Центры здоровья работают по системе обязательного медицинского страхования. За 2017 год в них обратились более 63 тысяч кузбассовцев