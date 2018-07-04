В Кемерове открылась выставка «Ожившие картины»

Посетителям предложено более 50 голографических изображений.

Вместо фотоаппарата — лазер. Вместо плёнки — стеклянная фотопластина. Именно так делается голографическая картина. Процесс требует абсолютной тишины. Лазер реагирует на малейшие звуки и даже вибрацию. Поэтому оптическая лаборатория располагается глубоко под землёй.

Само изготовление картины занимает несколько секунд. Организаторы называют эту технологию фотографией будущего.

Константин ДАВЫДОВ

КУРАТОР ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОЖИВШИЕ КАРТИНЫ»

«Здесь можно любоваться практически живьём, в нашем случае, лучшими экспонатами страны. Их действительно привозили в лабораторию оптического университета. Их сканировали лазером, увозили обратно. У человека есть возможность видеть трёхцветную объёмную копию.»

Сегодня в кемеровском музее ИЗО собрали настоящие шедевры. Здесь и «Летучий Голландец», и «Ника Самофракийская», и знаменитая «Рыба-дракон». Правда выполнены они не художниками и скульпторами, а профессиональными физиками. Голографические копии шедевров делали с оригинальных музейных экспонатов.

Алина ТАТАРНИКОВА

«Мне очень понравилось. Потому что это — ещё один современный способ погрузиться в искусство и узнать что-то большее о нашем мире. Это плюс в развитие города, плюс развитие искусства в нашем городе. И, конечно, это новые эмоции и яркие впечатления для жителей.»

На выставку можно прийти всей семьёй. Для самых маленьких посетителей экскурсию проведут по мотивам сказок. А взрослые, увидев столовые приборы Суворова или чернильницу Екатерины II, вспомнят школьные уроки истории.

Оксана БЫКОВА

НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК МУЗЕЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

«Мне кажется, что выставка — это семейное. Потому что ребёнок, который недоувидел, спросит у своих родителей. И это будет общение между поколениями.»

Выставка продлится до 1 сентября.