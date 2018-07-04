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Аккредитация

В Кузбассе открылся первый детский сад для пожилых людей

Другие новости от 04.07.2018

Детский сад для пенсионеров. Так называют отделение дневного пребывания, где дети могут оставить своих пожилых родителей, пока сами на работе. Скучать в саду не дадут никому. Все по часам: завтрак, консультация врачей и психологов. Медицинские процедуры и кружки по интересам.  Это первое подобное отделение в Кузбассе.

Здесь нет, пожалуй, только воспитательниц. Зато есть тихий час, полдник и прогулки на свежем воздухе. Все строго по расписанию. А вместо подготовки к школе — оздоровительные процедуры. Пенсионеры ходят на массаж, пьют кислородные коктейли.

Елена ВОРОНИНА
И.О. НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ КО
«Здесь он может получить медицинские, юридические услуги, большой спектр досуговых услуг. С ними здесь будут заниматься пением, танцами. Но самое главное — это, конечно, общение. Между собой будут общаться пожилые граждане.»

Все процедуры и само пребывание в детсаде — платные. Примерно 250 рублей в день. Принимают и одиноких пожилых людей, которые нуждаются в помощи.

Леонид БАЙБОРОДОВ
«Я за два дня почувствовал то, что не только заботятся, а на руках носят. Поэтому я доволен. Живу один. Мне трудно. Два года прожил. Варить самому, все делать дома. Один, родственников нет.»

Важный нюанс: берут сюда даже тех, кто не может самостоятельно передвигаться. У главного входа и пожарных выходов — пандусы. Внутри — просторные лифты. В коридорах — поручни. Если возникают трудности, персонал центра готов прийти на помощь.

Лариса СОТНИКОВА
ДИРЕКТОР КЕМЕРОВСКОГО ИНТЕРНАТА ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ
«Коллектив очень квалифицированных работников и среднего звена. И врачей. У нас 12 врачей, больше 35 среднего персонала, больше 45 человек младшего персонала, которые будут помогать пожилым людям или инвалидам.»

Детские сады для пожилых людей открыты по всей стране. В Кузбассе пока это первый подобный центр. Спасти пожилых людей от одиночества — это главная цель, признаются сотрудники. Чтобы попасть сюда, необходимо обратиться в соцслужбу. Специалисты помогут собрать необходимые документы.

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