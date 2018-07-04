В Кузбассе открылся первый детский сад для пожилых людей

Детский сад для пенсионеров. Так называют отделение дневного пребывания, где дети могут оставить своих пожилых родителей, пока сами на работе. Скучать в саду не дадут никому. Все по часам: завтрак, консультация врачей и психологов. Медицинские процедуры и кружки по интересам. Это первое подобное отделение в Кузбассе.

Здесь нет, пожалуй, только воспитательниц. Зато есть тихий час, полдник и прогулки на свежем воздухе. Все строго по расписанию. А вместо подготовки к школе — оздоровительные процедуры. Пенсионеры ходят на массаж, пьют кислородные коктейли.

Елена ВОРОНИНА

И.О. НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ КО

«Здесь он может получить медицинские, юридические услуги, большой спектр досуговых услуг. С ними здесь будут заниматься пением, танцами. Но самое главное — это, конечно, общение. Между собой будут общаться пожилые граждане.»

Все процедуры и само пребывание в детсаде — платные. Примерно 250 рублей в день. Принимают и одиноких пожилых людей, которые нуждаются в помощи.

Леонид БАЙБОРОДОВ

«Я за два дня почувствовал то, что не только заботятся, а на руках носят. Поэтому я доволен. Живу один. Мне трудно. Два года прожил. Варить самому, все делать дома. Один, родственников нет.»

Важный нюанс: берут сюда даже тех, кто не может самостоятельно передвигаться. У главного входа и пожарных выходов — пандусы. Внутри — просторные лифты. В коридорах — поручни. Если возникают трудности, персонал центра готов прийти на помощь.

Лариса СОТНИКОВА

ДИРЕКТОР КЕМЕРОВСКОГО ИНТЕРНАТА ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ

«Коллектив очень квалифицированных работников и среднего звена. И врачей. У нас 12 врачей, больше 35 среднего персонала, больше 45 человек младшего персонала, которые будут помогать пожилым людям или инвалидам.»

Детские сады для пожилых людей открыты по всей стране. В Кузбассе пока это первый подобный центр. Спасти пожилых людей от одиночества — это главная цель, признаются сотрудники. Чтобы попасть сюда, необходимо обратиться в соцслужбу. Специалисты помогут собрать необходимые документы.