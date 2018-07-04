Кузбасский детский полнометражный фильм «Смена» стал лауреатом международного фестиваля в Каннах

Актеры — обычные дети и спортсмены. В том числе призер Олимпийских игр Александр Бессмертных.

Первый детский полнометражный фильм, снятый в Кузбассе. «Смена» — это кино о детях, лете, спорте и дружбе.

Участников съемочной группы можно пересчитать по пальцам. Надежда Тихонова — психолог, идейный вдохновитель и продюсер проекта. Этот фильм — результат её большой работы, направленной на развитие личности детей и подростков.

Надежда ТИХОНОВА

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

«Также родилась идея, чтобы они начали чувствовать роли, примерять на себя. Родилась идея — дать им актерское мастерство и ораторское искусство. И получился такой большой блок. Они старались, работали над собой, раскрывались.»

Премьера фильма прошла 1 июня — в День защиты детей. А уже через несколько дней съемочная группа узнала: фильм стал лауреатом первой степени международного фестиваля детского кино и телевидения «Лемон». «Смену» отправили во Францию без перевода и субтитров. Несмотря на это, жюри высоко оценило работу кузбасской съемочной группы.

Манана ЧАЧИБАЯ

КООРДИНАТОР ПРОЕКТА

«Судя по тому, кто был в жюри — там была абсолютно разношерстная и международная команда. Подозреваю, что кто-то там и русскоговорящий затесался. Судя по некоторым фамилиям. Кино мы не переводили. Как оно было, так его и отправили.»

В фильме принимали участие обычные дети, которые играли самих себя. А также кемеровские актеры и кузбасский прославленный лыжник, призер Олимпийских игр Александр Бессмертных. Он сыграл в нескольких эпизодах. И для детей, и для опытного спортсмена — это дебют.

Александр БЕССМЕРТНЫХ

ПРИЗЁР ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

«Главное, чтобы дети понимали, что занятия спортом способствуют развитию. И, смотря фильм, они больше понимают, чем если это будет передача по телевизору. А здесь фильм, снятый с реальными детьми, с их одноклассниками, знакомыми.»

Пока фильма нет в открытом доступе в интернете. Но его можно будет посмотреть этим летом в кемеровских кинотеатрах.

Ольга КУЗНЕЦОВА (КОВАЛЕНКО)

РЕЖИССЕР И СЦЕНАРИСТ ПОЛНОМЕТРАЖНОГО ФИЛЬМА «СМЕНА»

«Фильму предстоят еще конкурсные показы. И одно из условий — это нормально — чтобы фильма не было в общем доступе. Поэтому он убирается из конкурсного доступа на момент показов. Плюс, планируются дополнительные показы в кинотеатре.»

Фильм «Смена» — это большой прорыв для Кузбасса. И победа в Каннах может стать не последней для съемочной группы проекта, который объединил самых разных людей и позволил им вместе завоевать новую высоту.