«Карту жителя Кузбасса» будут выпускать в Кемеровской области

Соглашение об этом подписали администрация региона и представители Сбербанка России.

Электронная карта объединит как традиционные финансовые услуги, так и другие приложения и информацию. Например, на ней могут содержаться данные полиса ОМС, СНИЛС.

Картой можно будет заплатить за образовательные услуги, поездку в транспорте, покупку в магазине и многое другое.

Сергей ЦИВИЛЕВ

ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Мы сегодня подписали очень важное соглашение, которое уже детализирует конкретно нашу программу совместного сотрудничества. В эту программу входит карта жителя Кузбасса, которая уже начала внедряться в городе Кемерово. И до конца года она должна быть внедрена во всех городах Кузбасса.»