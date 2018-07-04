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Аккредитация

«Карту жителя Кузбасса» будут выпускать в Кемеровской области

Другие новости от 04.07.2018

Соглашение об этом подписали администрация региона и представители Сбербанка России.

Электронная карта объединит как традиционные финансовые услуги, так и другие приложения и информацию. Например, на ней могут содержаться данные полиса ОМС, СНИЛС.

Картой можно будет заплатить за образовательные услуги, поездку в транспорте, покупку в магазине и многое другое.

Сергей ЦИВИЛЕВ
ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«Мы сегодня подписали очень важное соглашение, которое уже детализирует конкретно нашу программу совместного сотрудничества. В эту программу входит карта жителя Кузбасса, которая уже начала внедряться в городе Кемерово. И до конца года она должна быть внедрена во всех городах Кузбасса.»

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