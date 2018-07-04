В регионе стартовал конкурс управленцев «Лидеры Кузбасса» 

Проект разработан на основе общефедерального — «Лидеры России».

Для того, чтобы стать членом команды, необходимо пройти конкурсный отбор. Все участники должны быть с высшим образованием, иметь опыт работы на руководящей должности не менее трех лет, а также опыт реализации крупных проектов.

Сергей ЦИВИЛЕВ

ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Мы поставили перед собой амбициозную задачу — сделать Кузбасс номер 1 за Уралом. Это требует масштабных изменений в Кузбассе. Поэтому мы сейчас разрабатываем стратегию «Кузбасс 2035». Но стратегия должна реализовываться. Для реализации нужна очень серьёзная команда. Поэтому мы будем привлекать и формировать эту команду из всех прогрессивных жителей Кузбасса. Для этого мы запускаем программу «Лидеры Кузбасса».»

Заявки принимают до 7 августа. Одновременно будет идти народное голосование, в котором может поучаствовать любой желающий.

После народного отбора, все проекты пройдут рецензию конкурсной комиссии. И только 60 самых лучших станут победителями конкурса. Их авторы получат возможность пройти обучение по программам инновационного центра «Сколково».

Ирина Ганиева стала финалисткой российского проекта. В Сочи собралось 300 лидеров России.

Ирина ГАНИЕВА

ФИНАЛИСТ ПРОЕКТА «ЛИДЕРЫ РОССИИ»

«Это очень полезно с точки зрения самооценки. Ведь человек, который является руководителем в компании, должен действительно адекватно подходить к оценке своих лидерских качеств. И вот там было 300 молодых и талантливых людей. И каждый для себя, видимо, сделал определённый вывод. В частности, я поняла, что мне не хватает определённых знаний и навыков и я готова учиться.»