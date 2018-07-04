Общественники проверят качество строящихся домов в Кузбассе

В Кемеровскую область прибыли члены Центрального штаба Общероссийского движения «Народный фронт за Россию». Они намерены проверить исполнение проекта «Формирование комфортной городской среды».

Представители общественных организаций побывают в Новокузнецке, Кемерове, Прокопьевске и Полысаеве. Они проверят, как осуществляется процесс переселения местных жителей из аварийных домов, а также сроки и качество возведения новых высоток.

Кроме этого, специалисты не пройдут мимо ремонта кузбасских дворов, проверив и здесь качество проведения работ. Эксперты пробудут в Кемеровской области три дня.