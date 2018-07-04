:

Arrow
Arrow
Slider

Аккредитация

Общественники проверят качество строящихся домов в Кузбассе

Другие новости от 04.07.2018

В Кемеровскую область прибыли члены Центрального штаба Общероссийского движения «Народный фронт за Россию». Они намерены проверить исполнение проекта «Формирование комфортной городской среды».

Представители общественных организаций побывают в Новокузнецке, Кемерове, Прокопьевске и Полысаеве. Они проверят, как осуществляется процесс переселения местных жителей из аварийных домов, а также сроки и качество возведения новых высоток.

Кроме этого, специалисты не пройдут мимо ремонта кузбасских дворов, проверив и здесь качество проведения работ. Эксперты пробудут в Кемеровской области три дня.

Кстати, у нас есть Telegram-канал, где мы публикуем новости, видео и эксклюзивный медиаконтент специально для подписчиков мессенджера. Присоединиться к каналу можно по ссылке https://t.me/ctckuzbass


Поделиться в соцсетях

Автор сюжета:

Актуально