Четыре кузбасских проекта стали победителями всероссийского конкурса «Активное поколение»

Конкурс направлен на поддержку общественных инициатив, которые решают задачи повышения качества жизни пожилых людей. Он проводится с 2011 года крупнейшими российскими региональными некоммерческими организациями при поддержке благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. За это время было реализовано более 920 проектов.

От Кемеровской области в этом году заявлено 30 проектов. Они направлены на привлечение пожилых людей к занятиям спортом. Также это обучающие программы, оборудование комнат для социально-бытовой адаптации и курсы по уходу за тяжелобольными людьми.

Победителями признаны четыре проекта. Они получат грантовую поддержку на общую сумму около 500 тысяч рублей. В числе победителей — социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга» из Ленинска-Кузнецкого с проектом «Дедушкина мастерская». На средства гранта приобретут инструменты для мастерских, в которых пожилые люди смогут не только заниматься своим хобби, но и в качестве наставников обучать воспитанников центра.