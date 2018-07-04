Месячник высокопроизводительного труда стартовал на угледобывающих предприятиях Кузбасса ко Дню шахтера

С 1 июля в угольных компаниях региона введен особый режим надзора за соблюдением безопасных условий труда, правильным применением средств индивидуальной защиты на рабочих местах и соблюдением производственной дисциплины.

По итогам месячника высокопроизводительного труда и по итогам работы за шесть месяцев 2018 года в администрации Кемеровской области будут определены победители конкурса на звание «Лучший директор», «Лучший начальник участка», а также лучшие коллективы угледобывающих предприятий Кузбасса с подземной и открытой добычей.