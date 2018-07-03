В Новокузнецке состоялся ежегодный фестиваль научно-технического творчества «Робокузнецк»

В программе: мастер-классы, интерактивные площадки и открытые соревнования «умных машин».

Освоить объемное моделирование, самостоятельно собрать электронную схему или попробовать себя в программировании микроконтроллеров. На фестивале «Робокузнецк» современные технологии стали доступны и взрослым, и детям.

Андрей КОТОВ

«Никита у меня любит роботов. А я сам работаю по специальности «автоматизация». Поэтому мне это немножко близко. А ему очень нравится. И он в будущем хочет стать конструктором роботов.»

Фестиваль робототехники в Новокузнецке проходит второй раз. В этом году в нем приняли участие более десяти образовательных учреждений города, а также промышленные предприятия. Главная цель — оживить интерес школьников к научно-техническому творчеству.

Олег ПОПОВ

СУДЬЯ ФЕСТИВАЛЯ

«Все, что связано с национальной технологической инициативой — это новые технологические возможности. И в Новокузнецке мы говорим о том, что они тоже есть. У нас есть куда расти, у нас есть дети, которые этим интересуются. И мы хотим это показать.»

На каждой интерактивной площадке ажиотаж. Одни пробуют себя в роли конструкторов — собирают модель робота. Другие «умными машинами» управляют. Например, играют в футбол.

Ксения ШВЕЦОВА

КОРРЕСПОНДЕНТ

«Самым популярным участником фестиваля стал вот этот робот Кузя. С ним общаются, фотографируются. И мы тоже не удержались.»

Как выяснилось, робот «Кузя» умеет не только говорить, но и предсказывать будущее. Дрон напророчил победу сборной России в мачте с Хорватией на Чемпионате мира по футболу. Оценить экстрасенсорные способности робота можно будет уже совсем скоро. А вот выяснить, кто быстрее летает — уже сейчас. Впервые на фестивале прошли соревнования коптеров.

Андрей КРОПОТОВ

УЧАСТНИК ФЕСТИВАЛЯ

«Мне повезло, что ветра не было. Иначе, он бы улетел. Сложно удержать именно в том положении, в котором нужно, задать направление, лететь и не уронить его.»

Фестиваль «Робокузнецк» — это более ста интерактивных площадок по всему городу, где каждый желающий в буквальном смысле своими руками может прикоснуться к технологиям будущего, найти для себя новое хобби или профессию.