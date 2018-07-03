В Кемерове прошёл торжественный прием «Рабочая смена Кузбасса»

Выпускники профессиональных учреждений, победители областных конкурсов и чемпионатов профмастерства, а также педагоги-новаторы собрались в областном театре драмы.

На выставке-ярмарке товары исключительно ручной работы выпускников и студентов колледжей и техникумов: мебель, кондитерские изделия, картины. Кроме того, студенты осваивают и современные технологии. На ярмарке — 3D принтер, системы «умный дом». На базе учреждений профобразования открываются лаборатории и даже клиники.

Мария ЩЕГЛОВА

СТУДЕНТКА АГРАРНОГО ТЕХНИКУМА

«Мы сегодня проводили исследование на нашем домашнем питомце. На основе нашего техникума планируют открывать клинику и отель для животных.»

Сегодня лучшим выпускникам техникумов и училищ, победителям и участникам чемпионатов профмастерства «Молодые профессионалы», «Абилимпикс», а также педагогам-новаторам вручили областные награды. Профессиональное образование в регионе востребовано. Созданы ресурсные центры подготовки и переподготовки студентов и преподавателей.

Елена ПАХОМОВА

И. О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГУБЕРНАТОРА КО

«Направили письмо на уровень федерации для того, чтобы была федеральная поддержка этих центров. Один в Новокузнецке — по горной и металлургической отраслям, и два в Кемерове — один по строительной отрасли и второй по химической отрасли и IT-технологиям.»

В Кузбассе запущена новая программа «Профессиональная команда — 2035. Кадры для Кузбасса». Принимают участие в ней все желающие от 25 до 45 лет с опытом управленческой, экспертной или проектной работы. Из трехсот тридцати было отобрано 75 заявок. В финал конкурса прошли только 35 участников. Учитель начальных классов Светлана Дюньдик -одна из них. Её предложения и проекты касаются не только системы образования.

Светлана ДЮНЬДИК

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ (НОВОКУЗНЕЦК)

«Целью этого конкурса было вырастить из желудей дубы. Итак, из 550 желудей мы вырастили 350 и высадили на территории нашей школы. В настоящее время дубы растут. В дальнейшем будем озеленять не только наш район, но и город в целом.»

В этом году из стен техникумов и колледжей региона вышли свыше десяти тысяч выпускников. Больше половины вакансий в Кузбассе — а всего их 34 тысячи — рабочие. У сегодняшних выпускников есть все возможности, чтобы найти работу в регионе, а в дальнейшем — повысить свой профессиональный уровень.