:

Arrow
Arrow
Slider

Аккредитация

Ежегодные соревнования юных спасателей стартовали в Кузбассе

Другие новости от 03.07.2018

Школьники со всего Кузбасса собрались в одном из лагерей Кемеровского района. Там стартовали ежегодные соревнования юных спасателей.

За два дня участникам предстоит продемонстрировать навыки оказания первой медицинской помощи, пройти полосу препятствий, дистанцию спортивного ориентирования и другие дисциплины.

В кузбасском управлении МЧС отмечают: дети, которые занимаются спортивным туризмом, в будущем нередко связывают свою жизнь с профессией спасателя.

Кстати, недавно в Новосибирске прошли межрегиональные соревнования. Команда Кузбасса заняла первое место.

Ирина БАШМАКОВА
РУКОВОДИТЕЛЬ СБОРНОЙ КОМАНДЫ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«Все дистанции — они командные. Преодолеваются командой. Единственное — комплексно-силовые упражнения. Девочки делали упражнения на пресс, а мальчики комплекс на перекладине.»

Кстати, у нас есть Telegram-канал, где мы публикуем новости, видео и эксклюзивный медиаконтент специально для подписчиков мессенджера. Присоединиться к каналу можно по ссылке https://t.me/ctckuzbass


Поделиться в соцсетях

Автор сюжета:

Актуально