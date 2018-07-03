Ежегодные соревнования юных спасателей стартовали в Кузбассе

Школьники со всего Кузбасса собрались в одном из лагерей Кемеровского района. Там стартовали ежегодные соревнования юных спасателей.

За два дня участникам предстоит продемонстрировать навыки оказания первой медицинской помощи, пройти полосу препятствий, дистанцию спортивного ориентирования и другие дисциплины.

В кузбасском управлении МЧС отмечают: дети, которые занимаются спортивным туризмом, в будущем нередко связывают свою жизнь с профессией спасателя.

Кстати, недавно в Новосибирске прошли межрегиональные соревнования. Команда Кузбасса заняла первое место.

Ирина БАШМАКОВА

РУКОВОДИТЕЛЬ СБОРНОЙ КОМАНДЫ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Все дистанции — они командные. Преодолеваются командой. Единственное — комплексно-силовые упражнения. Девочки делали упражнения на пресс, а мальчики комплекс на перекладине.»