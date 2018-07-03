Лучших студентов техникумов и колледжей Кузбасса чествовали в Кемерове

В Кемеровском областном Драматическом театре имени А.В. Луначарского состоялся торжественный прием «Рабочая смена Кузбасса».

И.о. заместителя губернатора Елена Пахомова встретилась с отличниками учебы, победителями областных конкурсов профмастерства, творческих фестивалей и олимпиад, а также с педагогами-новаторами и талантливыми мастерами производственного обучения.

Перед приемом на Театральной площади работала выставка-ярмарка, на которой были представлены изделия из дерева и металла, предметы ландшафтного дизайна, а также широкий ассортимент молочной продукции и кондитерских изделий.

Как отметила Елена Пахомова, в этом году в области — 10400 выпускников колледжей и техникумов. Из них 971 — круглые отличники, более 3 тысяч — хорошисты.